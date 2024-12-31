Обстоятельства и участники конфликта устанавливаются
Тюменцы устроили драку около бара «Мохито» в ночь с 31 декабря на 1 января. Видео опубликовано в telegram-канале «Тюмень ЧП».
«Утро 2025 года началось с конфликтов. В Тюмени, возле бара „Мохито“ на улице Ленина, произошла потасовка», — комментирует видеозапись канал.
В пресс-службе регионального управления МВД URA.RU пояснили: обращение по поводу этой драки поступило в тюменское отделение полиции №4. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и возможные участники конфликта. После этого будут приняты процессуальные решения.
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