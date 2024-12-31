31 декабря 2024
30 декабря 2024

Тюменцы подрались в новогоднюю ночь возле популярного бара. Видео

В Тюмени в ночь на 1 января произошла потасовка около бара «Мохито»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства и участники конфликта устанавливаются
Обстоятельства и участники конфликта устанавливаются Фото:

Тюменцы устроили драку около бара «Мохито» в ночь с 31 декабря на 1 января. Видео опубликовано в telegram-канале «Тюмень ЧП».

«Утро 2025 года началось с конфликтов. В Тюмени, возле бара „Мохито“ на улице Ленина, произошла потасовка», — комментирует видеозапись канал.

В пресс-службе регионального управления МВД URA.RU пояснили: обращение по поводу этой драки поступило в тюменское отделение полиции №4. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и возможные участники конфликта. После этого будут приняты процессуальные решения. 

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Тюменцы устроили драку около бара «Мохито» в ночь с 31 декабря на 1 января. Видео опубликовано в telegram-канале «Тюмень ЧП». «Утро 2025 года началось с конфликтов. В Тюмени, возле бара „Мохито“ на улице Ленина, произошла потасовка», — комментирует видеозапись канал. В пресс-службе регионального управления МВД URA.RU пояснили: обращение по поводу этой драки поступило в тюменское отделение полиции №4. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и возможные участники конфликта. После этого будут приняты процессуальные решения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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