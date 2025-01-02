Поручение Мишустина по аэропорту в Салехарде и грядущие муниципальные выборы: события 3 января в ЯНАО

Главные события на Ямале за 3 января в дайджесте URA.RU
На Ямале продолжают праздновать Новый год. Губернатор округа Дмитрий Артюхов проверил каток и призвал всех заниматься спортом. А премьер-министр поддержал инициативу по развитию проекта аэропорта в Салехарда. Собеседники выделяют акценты на грядущих муниципальных выборах, которые пройдут в нескольких муниципалитетах ЯНАО. О том, что произошло в округе за 3 января — в материале URA.RU.
- Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил каток и покатался на коньках. Он призвал ямальцев не сидеть дома и проводить новогодние выходные за активным отдыхом;
- Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил поддержать строительство аэропорта в Салехарде. В разговоре с главой корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил столицу ЯНАО как город с высоким промышленным и туристическим потенциалом;
- В 2025 году в ЯНАО пройдет несколько избирательных кампаний в городские думы. Новые созывы депутатов выберут новых мэров. Некоторым главам уже прочат переизбрание;
- На ледовой переправе с 3 января между Салехардом и Лабытнанги будет повышена грузоподъемность. Движение будет разрешено для всех видов ТС общей массой до 20 тонн;
- Минувший год был сложным для нефтегазовой промышленности России, в том числе для НОВАТЭК. Доходность главного акционера корпорации Леонида Михельсона в течение года постоянно снижалась. С какими трудностями сталкивалась ямальская компания миллиардера, — в материале URA.RU;
- Ямальский журналист из Ноябрьска (ЯНАО), работавший в телестудии «МИГ», Константин Цвентух погиб в Анапе. «Со школы знала парень разносторонний, улыбчивый был», — вспоминают одноклассники Цвентуха;
- В преддверии новогодних праздников в Салехарде единую дежурную диспетчерскую службу и компанию «Салехардэнерго» перевели на режим повышенной готовности. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский;
- Замначальника ЖКХ в районе ЯНАО оштрафовали за игнорирование обращения граждан. Возбуждено административное дело;
- Городом ЯНАО, где продукты стоят меньше всего, оказался Надым. Здесь самое дешевое мясо, молочная продукция, овощи и фрукты, однако самое дорогое детское питание.
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