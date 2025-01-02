02 января 2025
01 января 2025

Губернатор ЯНАО лично проверил каток и призвал заниматься спортом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов призвал ямальцев заниматься спортом
Артюхов призвал ямальцев заниматься спортом Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил каток и покатался на коньках. Он призвал ямальцев не сидеть дома и проводить новогодние выходные за активным отдыхом.

«Дорогие ямальцы, всех со вторым днем нового года… Катки работают, проверил лично… Также не сидим дома, выходим, гуляем, занимаемся спортом, чтобы зарядиться на весь новый год. Всем спорт!» — сказал Артюхов в видео, опубликованном в его telegram-канале.

Он также призвал жителей ЯНАО провести выходные максимально продуктивно и насыщенно. Губернатор попросил делиться фото и видео активного отдыха и пожелал всем хороших праздников.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил каток и покатался на коньках. Он призвал ямальцев не сидеть дома и проводить новогодние выходные за активным отдыхом. «Дорогие ямальцы, всех со вторым днем нового года… Катки работают, проверил лично… Также не сидим дома, выходим, гуляем, занимаемся спортом, чтобы зарядиться на весь новый год. Всем спорт!» — сказал Артюхов в видео, опубликованном в его telegram-канале. Он также призвал жителей ЯНАО провести выходные максимально продуктивно и насыщенно. Губернатор попросил делиться фото и видео активного отдыха и пожелал всем хороших праздников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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