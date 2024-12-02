В США пришли в бешенство из-за неспособности Киева снизить призывной возраст

WP: Киеву нужно понизить призывной возраст для восполнения потерь на поле боя
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По мнению Вашингтона, Украина должна снизить призывной возраст до 18 лет
По мнению Вашингтона, Украина должна снизить призывной возраст до 18 лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США недовольны украинскими властями, которые не снижают призывной возраст с 25 до 18 лет. По словам высокопоставленных чиновников из администрации президента Штатов Джо Байдена, без этих мер Украина не может восполнять потери, понесенные на поле боя.

«В течение последнего года, особенно в этом году, они просто не мобилизуют и не обучают достаточное количество солдат, чтобы восполнить потери на поле боя», — сообщили в The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Представители администрации обеспокоены недостаточной мобилизацией на Украине. По их данным, без снижения призывного возраста западная военная поддержка Киеву не поможет.

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В США недовольны украинскими властями, которые не снижают призывной возраст с 25 до 18 лет. По словам высокопоставленных чиновников из администрации президента Штатов Джо Байдена, без этих мер Украина не может восполнять потери, понесенные на поле боя. «В течение последнего года, особенно в этом году, они просто не мобилизуют и не обучают достаточное количество солдат, чтобы восполнить потери на поле боя», — сообщили в The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Представители администрации обеспокоены недостаточной мобилизацией на Украине. По их данным, без снижения призывного возраста западная военная поддержка Киеву не поможет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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