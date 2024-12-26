Лавров поставил Западу два условия для возобновления отношений

Россия выразила готовность к ведению диалога с западными странами на условиях равноправия и стремления к достижению взаимопонимания. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы готовы, неоднократно об этом заявляли, говорить со всеми западными представителями, которые настроены на равноправный диалог, поиск баланса интересов, взаимовыгодных договоренностей», — рассказал Лавров в интервью. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Министр подчеркнул, что среди стран-членов Евросоюза уже есть те, кто выразил интерес к проведению переговоров, в частности Венгрия и Словакия. Он также отметил, что другие страны ЕС начинают осторожно выражать желание в участии в подобных дискуссиях, однако открыто на это решаются немногие.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил желание западных политиков возобновить коммуникацию с РФ, включая обсуждение украинского конфликта. Так, канцлер Германии Олаф Шольц уже проявил инициативу, первым из западных лидеров возобновив контакты с российским президентом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.