Решение украинского конфликта зависит не только от президента РФ Владимира Путина, но и от того, что США прикажет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
«От Путина очень многое зависит, несомненно. Но при этом понятно, что есть зависимость от так называемого американского обкома — что они скажут [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, а не что они скажут Владимиру Владимировичу [Путину]. Они дадут украинскому лидеру команду, и у него будет другое отношение», — рассказала Светлана Журова в беседе с Lenta.ru. Так она прокомментировала мнение, высказанное в немецких СМИ о том, что Россия будет стремится завершить СВО к началу выборов в ГД в 2026 году. При этом она отметила, что в ГД настраиваются на то, что украинский вопрос будет решен раньше выборов в Думу, которые пройдут в сентябре 2026 года.
Ранее Путин заявил, что задача номер один для России в 2025 году — решать все задачи спецоперации. «Исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это задача номер один», — отметил Путин.
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