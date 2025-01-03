В Госдуме раскрыли, сможет ли Путин остановить конфликт на Украине в 2025 году

Депутат Журова: завершение спецоперации зависит от того, что США прикажет Киеву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В вопросе СВО от Путина зависит многое
В вопросе СВО от Путина зависит многое Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение украинского конфликта зависит не только от президента РФ Владимира Путина, но и от того, что США прикажет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«От Путина очень многое зависит, несомненно. Но при этом понятно, что есть зависимость от так называемого американского обкома — что они скажут [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, а не что они скажут Владимиру Владимировичу [Путину]. Они дадут украинскому лидеру команду, и у него будет другое отношение», — рассказала Светлана Журова в беседе с Lenta.ru. Так она прокомментировала мнение, высказанное в немецких СМИ о том, что Россия будет стремится завершить СВО к началу выборов в ГД в 2026 году. При этом она отметила, что в ГД настраиваются на то, что украинский вопрос будет решен раньше выборов в Думу, которые пройдут в сентябре 2026 года.

Ранее Путин заявил, что задача номер один для России в 2025 году — решать все задачи спецоперации. «Исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это задача номер один», — отметил Путин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решение украинского конфликта зависит не только от президента РФ Владимира Путина, но и от того, что США прикажет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. «От Путина очень многое зависит, несомненно. Но при этом понятно, что есть зависимость от так называемого американского обкома — что они скажут [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, а не что они скажут Владимиру Владимировичу [Путину]. Они дадут украинскому лидеру команду, и у него будет другое отношение», — рассказала Светлана Журова в беседе с Lenta.ru. Так она прокомментировала мнение, высказанное в немецких СМИ о том, что Россия будет стремится завершить СВО к началу выборов в ГД в 2026 году. При этом она отметила, что в ГД настраиваются на то, что украинский вопрос будет решен раньше выборов в Думу, которые пройдут в сентябре 2026 года. Ранее Путин заявил, что задача номер один для России в 2025 году — решать все задачи спецоперации. «Исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это задача номер один», — отметил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...