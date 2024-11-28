МИД Украины: Киев обсуждает с США снижение возраста мобилизации до 18 лет

Украина на переговорах с США действительно обсуждает понижение мобилизационного возраста и обычно становится инициатором такого рода бесед. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий на фоне сообщений о том, что Белый дом призывает Киев понизить призывной возраст до 18 лет.
«Могу подтвердить, что эта тема обсуждается на переговорах... И я бы сказал, что обычно Украина становится инициатором этих обсуждений. Мы информируем наших партнеров о динамике и объемах мобилизации на Украине», — заявил Тихий на брифинге, который транслировался в соцсетях украинского МИД.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. В Верховной раде заявили, что дальнейшее снижение мобилизационного возраста не планируется. Однако российский президент Владимир Путин высказал предположение, что американская администрация может давить на украинское руководство для снижения возраста до 18 лет. Ранее агентство Reuters заявило, что США просят Украину снизить возраст мобилизации, пишет РТ.
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