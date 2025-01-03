Зима продолжает удивлять тюменцев аномально теплой погодой

Температура в Тюмени продолжает оставаться в плюсовых значениях
В Тюмени 4 января температура продолжит держаться на отметке +1 градус. Теплую погоду будет сопровождать переменная облачность, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени днем и вечером 4 января температура воздуха составит +1 градус, ночью — 0 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшие осадки», — написано на сайте.
Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 80%.
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