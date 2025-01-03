03 января 2025
02 января 2025

Зима продолжает удивлять тюменцев аномально теплой погодой

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура в Тюмени продолжает оставаться в плюсовых значениях
Температура в Тюмени продолжает оставаться в плюсовых значениях Фото:

В Тюмени 4 января температура продолжит держаться на отметке +1 градус. Теплую погоду будет сопровождать переменная облачность, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

«В Тюмени днем и вечером 4 января температура воздуха составит +1 градус, ночью — 0 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшие осадки», — написано на сайте.

Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 80%.

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В Тюмени 4 января температура продолжит держаться на отметке +1 градус. Теплую погоду будет сопровождать переменная облачность, сообщает Обь-Иртышское УГМС. «В Тюмени днем и вечером 4 января температура воздуха составит +1 градус, ночью — 0 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшие осадки», — написано на сайте. Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 80%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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