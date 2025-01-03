В зоне СВО погиб водитель-санитар Александр Моншь из Пермского края

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб прикамский водитель-санитар Александр Моншь. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.
«На СВО 16 декабря 2024 года погиб Александр Моншь, рядовой, водитель-санитар. Администрация Верещагинского округа приносит искренние соболезнования жене, сыну, маме погибшего, всем родным и близким героя. Сопереживаем вам и скорбим вместе», — написано на странице властей в соцсети «ВКонтакте».
Военнослужащий родился 23 октября 1980 года в деревне Рябины. Учился на механика в училище Зюкайки. С 1998 по 1999 походил службу по контракту в Чечне. Прощание с бойцом проведут 5 января в 12:00 в верещагинском храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».
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