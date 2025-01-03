03 января 2025

В зоне СВО погиб водитель-санитар Александр Моншь из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойца похоронят на родной земле
Бойца похоронят на родной земле Фото:

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб прикамский водитель-санитар Александр Моншь. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.

«На СВО 16 декабря 2024 года погиб Александр Моншь, рядовой, водитель-санитар. Администрация Верещагинского округа приносит искренние соболезнования жене, сыну, маме погибшего, всем родным и близким героя. Сопереживаем вам и скорбим вместе», — написано на странице властей в соцсети «ВКонтакте».

Военнослужащий родился 23 октября 1980 года в деревне Рябины. Учился на механика в училище Зюкайки. С 1998 по 1999 походил службу по контракту в Чечне. Прощание с бойцом проведут 5 января в 12:00 в верещагинском храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

О гибели прикамского военнослужащего сообщили окружные власти
О гибели прикамского военнослужащего сообщили окружные власти
Фото:

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В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб прикамский водитель-санитар Александр Моншь. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа. «На СВО 16 декабря 2024 года погиб Александр Моншь, рядовой, водитель-санитар. Администрация Верещагинского округа приносит искренние соболезнования жене, сыну, маме погибшего, всем родным и близким героя. Сопереживаем вам и скорбим вместе», — написано на странице властей в соцсети «ВКонтакте». Военнослужащий родился 23 октября 1980 года в деревне Рябины. Учился на механика в училище Зюкайки. С 1998 по 1999 походил службу по контракту в Чечне. Прощание с бойцом проведут 5 января в 12:00 в верещагинском храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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