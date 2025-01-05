В Тюменской области почти в два раза подорожал один из основных продуктов

За год стоимость картофеля в Тюменской области выросла почти вдвое, достигнув 54,9 рублей за килограмм. Об этом сообщают журналисты.
«В 2024 году в Тюменской области на 92,9% подорожал картофель. Средняя стоимость за килограмм картофеля увеличилась до 54,9 рублей», — пишет «РБК Тюмень», со ссылкой на основателя сервиса мониторинга цен на продукты «Ценозавр» Константина Калугина.
В подобном удорожании эксперты винят сокращение урожая, которое достигало 20%. Также свою роль сыграли инфляция, рост стоимости транспортных и логистических услуг и прочие факторы.
Ранее URA.RU писало, что за год для тюменцев на 10% стал дороже хлеб. Средняя стоимость булки достигла 66,3 рубля.
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