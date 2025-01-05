05 января 2025
04 января 2025

В Тюменской области почти в два раза подорожал один из основных продуктов

Стоимость картофеля в Тюменской области за год выросла почти на 93%
© Служба новостей «URA.RU»
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Картошка выросла в цене на почти 93%
Картошка выросла в цене на почти 93% Фото:

За год стоимость картофеля в Тюменской области выросла почти вдвое, достигнув 54,9 рублей за килограмм. Об этом сообщают журналисты.

«В 2024 году в Тюменской области на 92,9% подорожал картофель. Средняя стоимость за килограмм картофеля увеличилась до 54,9 рублей», — пишет «РБК Тюмень», со ссылкой на основателя сервиса мониторинга цен на продукты «Ценозавр» Константина Калугина.

В подобном удорожании эксперты винят сокращение урожая, которое достигало 20%. Также свою роль сыграли инфляция, рост стоимости транспортных и логистических услуг и прочие факторы.

Ранее URA.RU писало, что за год для тюменцев на 10% стал дороже хлеб. Средняя стоимость булки достигла 66,3 рубля.

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За год стоимость картофеля в Тюменской области выросла почти вдвое, достигнув 54,9 рублей за килограмм. Об этом сообщают журналисты. «В 2024 году в Тюменской области на 92,9% подорожал картофель. Средняя стоимость за килограмм картофеля увеличилась до 54,9 рублей», — пишет «РБК Тюмень», со ссылкой на основателя сервиса мониторинга цен на продукты «Ценозавр» Константина Калугина. В подобном удорожании эксперты винят сокращение урожая, которое достигало 20%. Также свою роль сыграли инфляция, рост стоимости транспортных и логистических услуг и прочие факторы. Ранее URA.RU писало, что за год для тюменцев на 10% стал дороже хлеб. Средняя стоимость булки достигла 66,3 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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