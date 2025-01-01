01 января 2025
31 декабря 2024

В Тюменской области подорожал продукт первой необходимости

В Тюменской области за год на 10% подорожал хлеб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На конец 2024 года средняя цена булки хлеба в Тюменской области составляла 66 рублей
На конец 2024 года средняя цена булки хлеба в Тюменской области составляла 66 рублей Фото:

За год хлеб подорожал в Тюменской области на 10%. В конце декабря 2024 года средняя стоимость булки хлеба составила 66,3 рубля. Об этом стало известно журналистам.

«В Тюменской области хлеб за год подорожал на 10%. Средняя цена 300-граммовой буханки хлеба в конце декабря составила 66,3 рубля», — приводят слова основателя облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константина Калугина журналисты «РБК Тюмень».

Эксперт отмечает, что в 2025 году рост стоимости хлеба продолжится. Предпосылок для снижения цен на продукцию в регионе нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За год хлеб подорожал в Тюменской области на 10%. В конце декабря 2024 года средняя стоимость булки хлеба составила 66,3 рубля. Об этом стало известно журналистам. «В Тюменской области хлеб за год подорожал на 10%. Средняя цена 300-граммовой буханки хлеба в конце декабря составила 66,3 рубля», — приводят слова основателя облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константина Калугина журналисты «РБК Тюмень». Эксперт отмечает, что в 2025 году рост стоимости хлеба продолжится. Предпосылок для снижения цен на продукцию в регионе нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...