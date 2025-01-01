В Тюменской области подорожал продукт первой необходимости

На конец 2024 года средняя цена булки хлеба в Тюменской области составляла 66 рублей
За год хлеб подорожал в Тюменской области на 10%. В конце декабря 2024 года средняя стоимость булки хлеба составила 66,3 рубля. Об этом стало известно журналистам.
«В Тюменской области хлеб за год подорожал на 10%. Средняя цена 300-граммовой буханки хлеба в конце декабря составила 66,3 рубля», — приводят слова основателя облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константина Калугина журналисты «РБК Тюмень».
Эксперт отмечает, что в 2025 году рост стоимости хлеба продолжится. Предпосылок для снижения цен на продукцию в регионе нет.
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