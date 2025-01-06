В Шадринске временно ограничили движение

В Шадринске Курганской области будет временно закрыт для ремонтных работ железнодорожный переезд на 212 км (ул. Архангельского — Свердловский тракт). Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Шадриснка.
«Ограничения в движении автотранспорта введут с 10:00 до 17:00 9 января и с 8:00 до 17:00 10 января. В эти часы дорожное движение через переезд будет полностью остановлено», — указано в посте канала «Шадриснк. Официально».
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вводили запрет на движение автобусов, такси и грузовых транспортных средств по федеральным и региональным дорогам. За этим следили в региональной Госавтоинспекции.
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