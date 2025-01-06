06 января 2025
05 января 2025

В Шадринске временно ограничили движение

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске из-за ремонта дороги перекроют движение
В Шадринске из-за ремонта дороги перекроют движение Фото:

В Шадринске Курганской области будет временно закрыт для ремонтных работ железнодорожный переезд на 212 км (ул. Архангельского — Свердловский тракт). Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Шадриснка.

«Ограничения в движении автотранспорта введут с 10:00 до 17:00 9 января и с 8:00 до 17:00 10 января. В эти часы дорожное движение через переезд будет полностью остановлено», — указано в посте канала «Шадриснк. Официально».

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вводили запрет на движение автобусов, такси и грузовых транспортных средств по федеральным и региональным дорогам. За этим следили в региональной Госавтоинспекции. 

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В Шадринске Курганской области будет временно закрыт для ремонтных работ железнодорожный переезд на 212 км (ул. Архангельского — Свердловский тракт). Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Шадриснка. «Ограничения в движении автотранспорта введут с 10:00 до 17:00 9 января и с 8:00 до 17:00 10 января. В эти часы дорожное движение через переезд будет полностью остановлено», — указано в посте канала «Шадриснк. Официально». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вводили запрет на движение автобусов, такси и грузовых транспортных средств по федеральным и региональным дорогам. За этим следили в региональной Госавтоинспекции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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