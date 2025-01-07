Глава Тазовского района (ЯНАО) Виктор Югай последний день новогодних каникул проводит с оленеводческой бригадой. В видеоролике он показал проходящее стадо оленей и солнечный закат.
«Последний день длинных новогодних выходных провожу в тундре среди невероятно добрых и гостеприимных земляков. Их гостеприимство согревает душу!» — пишет Виктор Югай в своем telegram-канале.
В ходе видеосообщения глава Тазовского района рассказал также, что приехал в гости в оленеводческую бригаду, показал проходящее стадо оленей и низкое солнце над линией горизонта. «Морозно, но очень красиво», — сказал Югай.
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