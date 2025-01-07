07 января 2025
06 января 2025

«Морозно, но очень красиво»: глава района в ЯНАО проводит последний день каникул у оленеводов. Видео

Глава Тазовского района Югай посетил оленеводческую бригаду и записал видеоролик
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Югай приехал в гости к оленеводам
Виктор Югай приехал в гости к оленеводам Фото:

Глава Тазовского района (ЯНАО) Виктор Югай последний день новогодних каникул проводит с оленеводческой бригадой. В видеоролике он показал проходящее стадо оленей и солнечный закат.

«Последний день длинных новогодних выходных провожу в тундре среди невероятно добрых и гостеприимных земляков. Их гостеприимство согревает душу!» — пишет Виктор Югай в своем telegram-канале.

В ходе видеосообщения глава Тазовского района рассказал также, что приехал в гости в оленеводческую бригаду, показал проходящее стадо оленей и низкое солнце над линией горизонта. «Морозно, но очень красиво», — сказал Югай. 

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Глава Тазовского района (ЯНАО) Виктор Югай последний день новогодних каникул проводит с оленеводческой бригадой. В видеоролике он показал проходящее стадо оленей и солнечный закат. «Последний день длинных новогодних выходных провожу в тундре среди невероятно добрых и гостеприимных земляков. Их гостеприимство согревает душу!» — пишет Виктор Югай в своем telegram-канале. В ходе видеосообщения глава Тазовского района рассказал также, что приехал в гости в оленеводческую бригаду, показал проходящее стадо оленей и низкое солнце над линией горизонта. «Морозно, но очень красиво», — сказал Югай. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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