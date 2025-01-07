07 января 2025
06 января 2025

В Кургане в Рождество родились четверо малышей в перинатальном центре

© Служба новостей «URA.RU»
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Четверо детей родились в Кургане в Рождество
Четверо детей родились в Кургане в Рождество Фото:

В Курганском областном перинатальном центре в Рождество, 7 января 2025 года, родились четыре малыша. Согласно сообщению медицинского учреждения, в этот день на свет появились две девочки и два мальчика.

«За рождественские сутки — 7 января 2025 года, в Курганском областном перинатальном центре родились четыре малыша, две девочки и два мальчика», — говорится в сообщении telegram-канала центра. Персонал перинатального центра пожелал детям здоровья и сил, чтобы радовать свои семьи.

В Курганском областном перинатальном центре продолжается традиция праздничных родов. Если в новогоднюю ночь 2025 года здесь родилось пять малышей, в Рождество этого же года на свет появились уже четыре новорожденных.

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В Курганском областном перинатальном центре в Рождество, 7 января 2025 года, родились четыре малыша. Согласно сообщению медицинского учреждения, в этот день на свет появились две девочки и два мальчика. «За рождественские сутки — 7 января 2025 года, в Курганском областном перинатальном центре родились четыре малыша, две девочки и два мальчика», — говорится в сообщении telegram-канала центра. Персонал перинатального центра пожелал детям здоровья и сил, чтобы радовать свои семьи. В Курганском областном перинатальном центре продолжается традиция праздничных родов. Если в новогоднюю ночь 2025 года здесь родилось пять малышей, в Рождество этого же года на свет появились уже четыре новорожденных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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