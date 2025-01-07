В Кургане в Рождество родились четверо малышей в перинатальном центре

В Курганском областном перинатальном центре в Рождество, 7 января 2025 года, родились четыре малыша. Согласно сообщению медицинского учреждения, в этот день на свет появились две девочки и два мальчика.
«За рождественские сутки — 7 января 2025 года, в Курганском областном перинатальном центре родились четыре малыша, две девочки и два мальчика», — говорится в сообщении telegram-канала центра. Персонал перинатального центра пожелал детям здоровья и сил, чтобы радовать свои семьи.
В Курганском областном перинатальном центре продолжается традиция праздничных родов. Если в новогоднюю ночь 2025 года здесь родилось пять малышей, в Рождество этого же года на свет появились уже четыре новорожденных.
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