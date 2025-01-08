Пять лет и полмиллиона штрафа: суд наказал иностранца за жестокое избиение тюменки

Тюменский суд приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Беларуси Александра Жирикова. Об этом сообщила региональная прокуратура. Иностранец жестоко избил возлюбленную, впоследствии его поступок публично осудил губернатор Моор.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в сумме 500 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
На суде также выяснилось, что мужчина имел запрет на въезд в Россию в течение пяти лет. Границу он в итоге все же пересек незаконно.
Инцидент произошел в 2022 году. Жириков до полусмерти избил сотрудницу одного из тюменских ресторанов Ирину Валову. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии: у нее были зафиксированы переломы костей черепа, носа, лица. Дело получило общественный резонанс. На защиту тюменки встал губернатор Александр Моор. Он назвал поступок мужчины аморальным.
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