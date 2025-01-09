09 января 2025

Курганцев зовут возить товары из Китая за зарплату от 260 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганских водителей зовут перевозить грузы из Китая
Курганских водителей зовут перевозить грузы из Китая Фото:

Жителей Курганской области зовут работать водителями категории «СЕ» на международном направлении по перевозки грузов из Китая. Работникам готовы платить зарплату от 260 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии на популярном сайте объявлений.

«Идет нaбор водителей категории „СE“ на междунaроднoе напpавлeниe Россия — Китай — Россия. Автомобили: SСАNIА, Vоlvо, Меrсеdеs, FАW. Заработная плата от 260 000 рублей», — указано в объявлении на сайте «Avito Работа».

Также вакансии водителей большегрузов с прицепом открыты по маршруту Москва — Достыкз-Алашанькоу — Москва и Москва — Тобольск — Алашанькоу. Вахтовикам готовы платить оклад до 220 000 рублей без учета суточных выплат. Визу и медкомиссии оплачивает работодатель. 

Ранее URA.RU писало, что курганцев приглашают упаковывать батончики Twix в Москве. За работу на складе вахтовикам готовы платить зарплату в 310 тысяч рублей. Также сообщалось о вакансиях упаковщиков конфет на шоколадной фабрике в столице с заработком до 320 тысяч рублей. 

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Жителей Курганской области зовут работать водителями категории «СЕ» на международном направлении по перевозки грузов из Китая. Работникам готовы платить зарплату от 260 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии на популярном сайте объявлений. «Идет нaбор водителей категории „СE“ на междунaроднoе напpавлeниe Россия — Китай — Россия. Автомобили: SСАNIА, Vоlvо, Меrсеdеs, FАW. Заработная плата от 260 000 рублей», — указано в объявлении на сайте «Avito Работа». Также вакансии водителей большегрузов с прицепом открыты по маршруту Москва — Достыкз-Алашанькоу — Москва и Москва — Тобольск — Алашанькоу. Вахтовикам готовы платить оклад до 220 000 рублей без учета суточных выплат. Визу и медкомиссии оплачивает работодатель.  Ранее URA.RU писало, что курганцев приглашают упаковывать батончики Twix в Москве. За работу на складе вахтовикам готовы платить зарплату в 310 тысяч рублей. Также сообщалось о вакансиях упаковщиков конфет на шоколадной фабрике в столице с заработком до 320 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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