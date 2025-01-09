Жителей Курганской области зовут работать водителями категории «СЕ» на международном направлении по перевозки грузов из Китая. Работникам готовы платить зарплату от 260 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии на популярном сайте объявлений.
«Идет нaбор водителей категории „СE“ на междунaроднoе напpавлeниe Россия — Китай — Россия. Автомобили: SСАNIА, Vоlvо, Меrсеdеs, FАW. Заработная плата от 260 000 рублей», — указано в объявлении на сайте «Avito Работа».
Также вакансии водителей большегрузов с прицепом открыты по маршруту Москва — Достыкз-Алашанькоу — Москва и Москва — Тобольск — Алашанькоу. Вахтовикам готовы платить оклад до 220 000 рублей без учета суточных выплат. Визу и медкомиссии оплачивает работодатель.
Ранее URA.RU писало, что курганцев приглашают упаковывать батончики Twix в Москве. За работу на складе вахтовикам готовы платить зарплату в 310 тысяч рублей. Также сообщалось о вакансиях упаковщиков конфет на шоколадной фабрике в столице с заработком до 320 тысяч рублей.
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