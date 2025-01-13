13 января 2025

Брат расстрелявшего сослуживцев тюменского срочника Шамсутдинова попал на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец ушел на СВО добровольцем
Тюменец ушел на СВО добровольцем Фото:

Старший брат расстрелявшего сослуживцев бывшего солдата российской армии Рамиля Шамсутдинова из Вагайского района Тюменской области принимает участие в СВО. Об этом URA.RU рассказал его отец Салим Шамсутдинов.

«Старший брат Рамиля принимает участие в решении боевых задач специальной военной операции, уже несколько раз был в отпуске. Рамиль тоже туда стремится, чтобы защищать Родину, но его пока не берут», — рассказал агентству Салим Шамсутдинов.

Ранее он заявил агентству, что Рамиль Шамсутдинов, отбывающий наказание в тюменской ИК-2 за массовый расстрел сослуживцев, пять раз пытался подписать контракт, чтобы попасть на СВО. Но ему постоянно отказывают.

Рамиль Шамсутдинов устроил массовый расстрел сослуживцев 25 октября 2019 года. Это произошло в военной части под Читой, где тюменец проходил срочную службу. Жертвами стрелка стали десять человек, выжить смогли только двое. Свой поступок Шамсутдинов объяснил издевательствами и дедовщиной. В 2021 году Второй Восточный окружной военный суд приговорил его к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

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Старший брат расстрелявшего сослуживцев бывшего солдата российской армии Рамиля Шамсутдинова из Вагайского района Тюменской области принимает участие в СВО. Об этом URA.RU рассказал его отец Салим Шамсутдинов. «Старший брат Рамиля принимает участие в решении боевых задач специальной военной операции, уже несколько раз был в отпуске. Рамиль тоже туда стремится, чтобы защищать Родину, но его пока не берут», — рассказал агентству Салим Шамсутдинов. Ранее он заявил агентству, что Рамиль Шамсутдинов, отбывающий наказание в тюменской ИК-2 за массовый расстрел сослуживцев, пять раз пытался подписать контракт, чтобы попасть на СВО. Но ему постоянно отказывают. Рамиль Шамсутдинов устроил массовый расстрел сослуживцев 25 октября 2019 года. Это произошло в военной части под Читой, где тюменец проходил срочную службу. Жертвами стрелка стали десять человек, выжить смогли только двое. Свой поступок Шамсутдинов объяснил издевательствами и дедовщиной. В 2021 году Второй Восточный окружной военный суд приговорил его к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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