В ЯНАО подрядчик сэкономит бюджетные деньги на замене обветшавшего трубопровода

В Харпе (ЯНАО) нашли подрядчика для замены участка теплосетей и канализации к заводам ЖБИ и «Арктическая вода». АО «Теплоиндустрия» существенно сэкономит деньги городского округа, сообщает ЕИС «Закупки». Компания ранее уже работала на заказах в Лабытнанги.
По данным портала госзакупок, администрация Лабытнанги определила в ходе аукциона подрядчика для замены центральных сетей тепловодоснабжения и канализации в Харпе. Речь идет о коммуникациях к заводам ЖБИ и «Арктическая вода». На закупки заявились два участника. Победитель АО «Теплоиндустрия» снизил стоимость работ с 475,735 млн рублей до 394, 860 млн рублей. Таким образом, экономия бюджетных средств составила 78,3 млн рублей.
В мэрии Лабытнанги корреспонденту URA.RU рассказали, что замена центральных теплосетей и канализации в Харпе планируется в связи с их физическим износом. Участок должны сдать к ноябрю 2026 года.
АО «Теплоиндустрия» — компания из Москвы. В Лабытнанги получала подряды по обустройству газоснабжения котельной, а также работала на объекте в районе Коми-деревни.
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