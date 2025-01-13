13 января 2025

Самолет из Нового Уренгоя не долетел до Татарстана и совершил незапланированную посадку

Рейс Новый Уренгой — Бугульма совершил незапланированную посадку в Уфе
© Служба новостей «URA.RU»
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Борт ушел на незапланированный аэродром в Уфе
Борт ушел на незапланированный аэродром в Уфе Фото:

Борт CRJ-200 по маршруту Новый Уренгой — Бугульма ушел на незапланированный аэродром в Уфе. Эксплуатант — авиакомпания «ЮВТ Аэро», сообщает telegram-канал «Аviaincident».

«При полете по маршруту экипаж самолета CRJ-200 принял решение следовать на незапланированный аэродром Уфа, из-за ограничений использования воздушного пространства в Бугульме», — пишет источник. Рейс UVT336 Новый Уренгой — Бугульма. Эксплуатант авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Ранее самолет авиакомпании Utair из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу должен был вылететь 10 января в 16:15. По данным местных властей, а также онлайн-табло аэропорта газовой столицы, рейс был перенесен на 11 января в 13:35.

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Борт CRJ-200 по маршруту Новый Уренгой — Бугульма ушел на незапланированный аэродром в Уфе. Эксплуатант — авиакомпания «ЮВТ Аэро», сообщает telegram-канал «Аviaincident». «При полете по маршруту экипаж самолета CRJ-200 принял решение следовать на незапланированный аэродром Уфа, из-за ограничений использования воздушного пространства в Бугульме», — пишет источник. Рейс UVT336 Новый Уренгой — Бугульма. Эксплуатант авиакомпания «ЮВТ Аэро». Ранее самолет авиакомпании Utair из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу должен был вылететь 10 января в 16:15. По данным местных властей, а также онлайн-табло аэропорта газовой столицы, рейс был перенесен на 11 января в 13:35.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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