Самолет из Нового Уренгоя не долетел до Татарстана и совершил незапланированную посадку

Борт CRJ-200 по маршруту Новый Уренгой — Бугульма ушел на незапланированный аэродром в Уфе. Эксплуатант — авиакомпания «ЮВТ Аэро», сообщает telegram-канал «Аviaincident».
«При полете по маршруту экипаж самолета CRJ-200 принял решение следовать на незапланированный аэродром Уфа, из-за ограничений использования воздушного пространства в Бугульме», — пишет источник. Рейс UVT336 Новый Уренгой — Бугульма. Эксплуатант авиакомпания «ЮВТ Аэро».
Ранее самолет авиакомпании Utair из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу должен был вылететь 10 января в 16:15. По данным местных властей, а также онлайн-табло аэропорта газовой столицы, рейс был перенесен на 11 января в 13:35.
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