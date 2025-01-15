Из Тюмени появились дешевые билеты в Египет

Время в пути составит почти семь часов
Из Тюмени можно улететь в Египет за 11 тысяч рублей. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Шарм?эш-Шейха. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.
«Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 11 535 рублей»,— указано на сайте бронирования и покупки билетов. В стоимость также включен багаж.
Рейс запланирован на 30 января. Расчетное время в пути займет шесть часов 40 минут. Средняя цена билетов в Египет в январе составляет 13 тысяч рублей. Максимальная стоимость квитков в этом месяце достигает 26 164 рубля.
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