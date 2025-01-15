15 января 2025

Из Тюмени появились дешевые билеты в Египет

Из Тюмени распродают билеты в Египет за 11 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Время в пути составит почти семь часов
Время в пути составит почти семь часов Фото:

Из Тюмени можно улететь в Египет за 11 тысяч рублей. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Шарм?эш-Шейха. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.

«Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 11 535 рублей»,— указано на сайте бронирования и покупки билетов. В стоимость также включен багаж.

Рейс запланирован на 30 января. Расчетное время в пути займет шесть часов 40 минут. Средняя цена билетов в Египет в январе составляет 13 тысяч рублей. Максимальная стоимость квитков в этом месяце достигает 26 164 рубля.

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Из Тюмени можно улететь в Египет за 11 тысяч рублей. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Шарм?эш-Шейха. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов. «Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 11 535 рублей»,— указано на сайте бронирования и покупки билетов. В стоимость также включен багаж. Рейс запланирован на 30 января. Расчетное время в пути займет шесть часов 40 минут. Средняя цена билетов в Египет в январе составляет 13 тысяч рублей. Максимальная стоимость квитков в этом месяце достигает 26 164 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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