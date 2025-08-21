Фельдшеры и акушерки получат обязанности врачей из-за их нехватки

С 1 сентября в России фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности лечащих врачей при нехватке специалистов. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
«С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий порядок возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушерку», — рассказала Фролова РИА Новости. Решение о расширении полномочий связано с острым дефицитом врачебных кадров, особенно в сельских и отдаленных регионах страны.
Теперь фельдшеры и акушерки смогут временно исполнять функции терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Они будут вправе собирать анамнез, проводить минимальный осмотр, выполнять простые обследования (например, электрокардиограмму, экспресс-анализ сахара крови, измерение внутриглазного давления), а также назначать и применять лекарственные препараты, в том числе наркотические и психотропные средства, строго в рамках утвержденных стандартов.
Делегирование врачебных функций будет возможно в рамках оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. Приказ расширяет перечень подразделений: теперь фельдшеры смогут исполнять обязанности врача не только в фельдшерско-акушерских пунктах и здравпунктах, но и в фельдшерских пунктах, врачебных амбулаториях и поликлиниках. Руководитель медицинской организации сможет своим внутренним приказом временно возложить обязанности лечащего врача на фельдшера или акушерку при отсутствии специалистов с высшим медицинским образованием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.