Курганские власти мобилизуют дорожные службы из-за предстоящего снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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20 и 21 января в Курганской области ожидают снегопад
20 и 21 января в Курганской области ожидают снегопад Фото:

Дорожные службы в Курганской области переводят в усиленный режим работы из-за предстоящего снегопада и морозов. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Иван Ситников, обращение опубликовано в telegram-канале правительства региона.

«По прогнозам синоптиков, 20 и 21 января в Курганской области ожидается ухудшение погоды — обильные снегопады с последующим понижением температуры. В ночь с 20 на 21 января для устранения последствий непогоды, которые создают сложности для водителей и угрозу для безопасности дорожного движения, на дороги будет выведено максимальное количество коммунальной техники. 21 января работы будут продолжены», — сказал Ситников.

Также чиновник обратился к водителям с просьбой по возможности отменить запланированные поездки на дальние расстояния до стабилизации дорожной ситуации. А если поездку отметить невозможно, то уделить нужно особое внимание соблюдению правил дорожного движения.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане 22 января ударят морозы, которые усугубятся из-за сильного ветра. При такой погоде можно получить обморожение открытых участков кожи.

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Дорожные службы в Курганской области переводят в усиленный режим работы из-за предстоящего снегопада и морозов. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Иван Ситников, обращение опубликовано в telegram-канале правительства региона. «По прогнозам синоптиков, 20 и 21 января в Курганской области ожидается ухудшение погоды — обильные снегопады с последующим понижением температуры. В ночь с 20 на 21 января для устранения последствий непогоды, которые создают сложности для водителей и угрозу для безопасности дорожного движения, на дороги будет выведено максимальное количество коммунальной техники. 21 января работы будут продолжены», — сказал Ситников. Также чиновник обратился к водителям с просьбой по возможности отменить запланированные поездки на дальние расстояния до стабилизации дорожной ситуации. А если поездку отметить невозможно, то уделить нужно особое внимание соблюдению правил дорожного движения. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 22 января ударят морозы, которые усугубятся из-за сильного ветра. При такой погоде можно получить обморожение открытых участков кожи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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