Курганские власти мобилизуют дорожные службы из-за предстоящего снегопада

Дорожные службы в Курганской области переводят в усиленный режим работы из-за предстоящего снегопада и морозов. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Иван Ситников, обращение опубликовано в telegram-канале правительства региона.
«По прогнозам синоптиков, 20 и 21 января в Курганской области ожидается ухудшение погоды — обильные снегопады с последующим понижением температуры. В ночь с 20 на 21 января для устранения последствий непогоды, которые создают сложности для водителей и угрозу для безопасности дорожного движения, на дороги будет выведено максимальное количество коммунальной техники. 21 января работы будут продолжены», — сказал Ситников.
Также чиновник обратился к водителям с просьбой по возможности отменить запланированные поездки на дальние расстояния до стабилизации дорожной ситуации. А если поездку отметить невозможно, то уделить нужно особое внимание соблюдению правил дорожного движения.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане 22 января ударят морозы, которые усугубятся из-за сильного ветра. При такой погоде можно получить обморожение открытых участков кожи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!