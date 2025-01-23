«Пособие Шредингера»: родители в ЯНАО не поняли, как получить три миллиона рублей

С 2025 года в ЯНАО начала действовать обновленная программа «Молодая семья» — родители новорожденных детей могут получить три миллиона рублей за первенца и по полтора миллиона рублей за последующих детей. Однако родители из Салехарда сомневаются, будет ли работать данная программа и обсуждают меру поддержки в социальных сетях.
«С 1 января 2025 года родившим женщинам до 30 лет будет выделано три миллиона рублей за первого ребенка, а за второго и третьего полтора миллиона. Слышала, что еще можно погасить часть ипотеки?», — спросили в группе «Подслушано в Салехарде» в VK.
«Только нуждающиеся в жилье могут получить. Но при этом, ваша семья должна иметь доход, способный погасить ипотеку», — написала в комментариях к посту Юлия Сергеева. «А чтобы встать, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, надо быть малоимущим. Получается пособие Шредингера какое-то», — отметила Анна Винакурова.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу департамента строительства и жилищной политики ЯНАО с просьбой прокомментировать, является ли семья, взявшая квартиру в ипотеку, нуждающейся, а также какие семьи могут рассчитывать на поддержку.
По сообщению депстроя ЯНАО, главные требования к получению пособия — это рождение детей в округе после 1 января 2025 года (возраст молодой семьи не превышает 35 лет), проживание в ЯНАО один год до рождения ребенка, нуждаемость в жилье и наличие доходов на покупку жилья (например, накопления). Приобретать жилое помещение необходимо на территории Ямала.
«Полученные соцвыплаты можно потратить на приобретение квартиры по договору купли-продажи, долевого участия в строительстве. А также на погашение ипотеки, на оплату первоначального взноса при получении ипотеки», — сообщили в пресс-службе.
По данным департамента строительства, нуждающимися признаются те граждане, у которых отсутствует жилье, либо имеющееся — менее учетной нормы общей площади жилого помещения на одного человека, установленной в органах местного самоуправления для постановки на учет нуждающихся, либо проживающие в единственном аварийном жилье. Если жилищный капитал направляется на погашение ипотеки, то площадь ипотечного жилья не учитывается при определении нуждаемости в случае, когда его площадь не менее учетной нормы на состав семьи. Учетная норма в каждом муниципалитете устанавливается самостоятельно и может быть от 12 квадратных метров до 16 квадратных метров на одного человека.
Размеры выплат:
- 3 миллиона рублей при рождении первого ребенка мамой в возрасте до 30 лет
- 1,5 миллиона рублей при рождении второго и последующих детей матерью в возрасте до 30 лет
- 1,5 миллиона при рождении ребенка в семье, где возраст каждого из родителей (либо одного родителя в неполной семье) не превышает 35 лет на дату рождения ребенка.
Сумма капитала также удваивается при рождении двух и более детей одновременно, семьи смогут воспользоваться капиталом, даже если раньше получили меры жилищной поддержки за счет средств округа, данные средства можно суммировать со средствами федерального и регионального маткапиталов. Участники программ «молодая семья» и «36+», уже находящиеся в списках, сохраняют право на получение меры поддержки на прежних условиях.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал изменения программы «Молодая семья» с 2025 года. Участниками программы «Молодая семья» на Ямале смогут быть только те семьи, у которых родился ребенок.
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