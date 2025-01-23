23 января 2025

Тюменцев ожидает потепление и снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Днем в Тюмени пройдет небольшой снег
Днем в Тюмени пройдет небольшой снег Фото:

В Тюмени 24 января ожидается потепление до -10 градусов. При этом днем пройдет небольшой снег, сообщили синоптики Gismeteo.

«В Тюмени 24 января температура наружного воздуха составит от -10 до -14 градусов. Пасмурно, небольшой снег. Ожидается выпадение 1,1 миллиметра осадков», — написано на сайте.

Порывы ветра будут варьироваться в пределах 11-13 метров в секунду. Влажность воздуха не превысит климатической нормы.

Актировка в Тюмени

В столице региона 24 января для учеников первой смены занятия в школах не отменяются. Температурный режим позволяет посещать занятия.

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В Тюмени 24 января ожидается потепление до -10 градусов. При этом днем пройдет небольшой снег, сообщили синоптики Gismeteo. «В Тюмени 24 января температура наружного воздуха составит от -10 до -14 градусов. Пасмурно, небольшой снег. Ожидается выпадение 1,1 миллиметра осадков», — написано на сайте. Порывы ветра будут варьироваться в пределах 11-13 метров в секунду. Влажность воздуха не превысит климатической нормы. Актировка в Тюмени В столице региона 24 января для учеников первой смены занятия в школах не отменяются. Температурный режим позволяет посещать занятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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