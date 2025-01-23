Тюменцев ожидает потепление и снег

Днем в Тюмени пройдет небольшой снег
В Тюмени 24 января ожидается потепление до -10 градусов. При этом днем пройдет небольшой снег, сообщили синоптики Gismeteo.
«В Тюмени 24 января температура наружного воздуха составит от -10 до -14 градусов. Пасмурно, небольшой снег. Ожидается выпадение 1,1 миллиметра осадков», — написано на сайте.
Порывы ветра будут варьироваться в пределах 11-13 метров в секунду. Влажность воздуха не превысит климатической нормы.
Актировка в Тюмени
В столице региона 24 января для учеников первой смены занятия в школах не отменяются. Температурный режим позволяет посещать занятия.
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