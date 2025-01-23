В Салехарде загорелся склад «Почты России», а в городах не могут победить снег: события дня

Пожар в Салехарде тушили более 30 специалистов и восемь единиц техники
В Салехарде загорелся склад «Почты России», к тушению было привлечено 34 пожарных и восемь единиц техники. В Ноябрьске в сугробе застрял мусоровоз, а во дворах Лабытнанги не убирают снег. Таксист из Салехарда раскрыл свой заработок, а вахтовики покинули объекты АО «Арктикгаз» в Новом Уренгое из-за простоя. Об этих и других событиях на Ямале 24 января читайте на URA.RU.
- В Салехарде загорелись складские помещения «Почты России», площадь пожара составила 250 квадратных метров. К вечеру пожар удалось локализовать — к его тушению привлекли 34 специалиста и восемь единиц спецтехники. Местная прокуратура начала проверку по факту возгорания.
- В Ноябрьске возле местной школы в сугробе застрял мусоровоз, его пытался вытянуть из снега трактор. На ситуацию со снегом начали жаловаться родители сообщая, что школьникам приходится «ползти» по сугробам.
- В Лабытнанги местная жительница пригрозила активно писать жалобы в соцсетях на местную УК, пока коммунальщики не уберут снег в ее дворе. В ответ служба сообщила, что отработает заявку не ране, чем через две недели.
- Таксист из Салехарда рассказал, что за одну заявку он заработал меньше 100 рублей. В соцсетях он возмутился таким ценам в популярном сервисе и сообщил, что для перевозок людей в морозы он греет свою машину час.
- Вахтовики вынуждено покинули объекты АО «Арктикгаз» в Новом Уренгое из-за простоя. Подрядчик понес крупные убытки, не дождавшись нарядов от московского заказчика.
- Школьников Горнокнязевска теперь будут возить школьные автобусы на занятия в Салехард. Маршруты будут организованы в школы № 1, 2, 3, 4, 6, Обдорскую гимназию и лицей.
- Заместитель губернатора ЯНАО Александр Емельянов в сопровождении мэра Салехарда Алексея Титовского проверили строительство нескольких значимых объектов. В ходе визита были посещены медицинские учреждения, здания, предназначенные для службы «Ямалспас», а также место строительства нового скейт-парка.
Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомится на сайте URA.RU.
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