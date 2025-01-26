26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Какую работу жители ЯНАО считали самой желанной в ушедшем году

В 2024 году самой желанной у жителей Ямала стала работа водителем и менеджером
© Служба новостей «URA.RU»
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Водители и менеджеры стали самыми распространенными на Ямале вакансиями (архивное фото)
Водители и менеджеры стали самыми распространенными на Ямале вакансиями (архивное фото) Фото:

Самой желанной у жителей ЯНАО в 2024 году стала работа водителем. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Самой желанной и востребованной среди жителей ЯНАО в 2024 году стала работа водителями (2,9 тысячи открытых и обновленных резюме). На втором месте по популярности среди соискателей — работа менеджерами по продажам и работе с клиентами (1,9 тысячи резюме), на третьем — бухгалтерами (1,8 тысячи резюме)», — сообщили специалисты платформы. Всего было проанализировано более 69 тысяч резюме в округе.

Экономисты и администраторы стали четвертыми и пятыми соответственно (1,9 тысячи и 1,4 тысячи). В целом приоритеты соискателей на Ямале совпали с общероссийскими, но не были идентичными.

Наименее желанными вакансиями в ЯНАО стали профессии зоотехников и агрономов. За 2024 год было открыто менее ста подобных резюме.

Топ-10 самых востребованных специальностей в ЯНАО за 2024 год

  • Водитель;
  • Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами;
  • Бухгалтер;
  • Экономист;
  • Администратор;
  • Разнорабочий;
  • Делопроизводитель, архивариус;
  • Инженер-конструктор, инженер-проектировщик;
  • Секретарь, помощник руководителя, ассистент;
  • Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог.

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Самой желанной у жителей ЯНАО в 2024 году стала работа водителем. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «Самой желанной и востребованной среди жителей ЯНАО в 2024 году стала работа водителями (2,9 тысячи открытых и обновленных резюме). На втором месте по популярности среди соискателей — работа менеджерами по продажам и работе с клиентами (1,9 тысячи резюме), на третьем — бухгалтерами (1,8 тысячи резюме)», — сообщили специалисты платформы. Всего было проанализировано более 69 тысяч резюме в округе. Экономисты и администраторы стали четвертыми и пятыми соответственно (1,9 тысячи и 1,4 тысячи). В целом приоритеты соискателей на Ямале совпали с общероссийскими, но не были идентичными. Наименее желанными вакансиями в ЯНАО стали профессии зоотехников и агрономов. За 2024 год было открыто менее ста подобных резюме. Топ-10 самых востребованных специальностей в ЯНАО за 2024 год
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© Служба новостей «URA.RU»
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