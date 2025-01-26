Какую работу жители ЯНАО считали самой желанной в ушедшем году

Самой желанной у жителей ЯНАО в 2024 году стала работа водителем. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Самой желанной и востребованной среди жителей ЯНАО в 2024 году стала работа водителями (2,9 тысячи открытых и обновленных резюме). На втором месте по популярности среди соискателей — работа менеджерами по продажам и работе с клиентами (1,9 тысячи резюме), на третьем — бухгалтерами (1,8 тысячи резюме)», — сообщили специалисты платформы. Всего было проанализировано более 69 тысяч резюме в округе.
Экономисты и администраторы стали четвертыми и пятыми соответственно (1,9 тысячи и 1,4 тысячи). В целом приоритеты соискателей на Ямале совпали с общероссийскими, но не были идентичными.
Наименее желанными вакансиями в ЯНАО стали профессии зоотехников и агрономов. За 2024 год было открыто менее ста подобных резюме.
Топ-10 самых востребованных специальностей в ЯНАО за 2024 год
- Водитель;
- Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами;
- Бухгалтер;
- Экономист;
- Администратор;
- Разнорабочий;
- Делопроизводитель, архивариус;
- Инженер-конструктор, инженер-проектировщик;
- Секретарь, помощник руководителя, ассистент;
- Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог.
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