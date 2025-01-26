В новой школе Кургана сработала пожарная тревога, но учеников не эвакуировали

В школе на 1500 мест в Заозерном районе Кургана сработала пожарная сигнализация, но учеников не эвакуировали из-за здания. Прибывшие на место спасатели обследовали школу, но не выявили ничего серьезного. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.
«Сработала пожарная тревога, когда была перемена. Никого не эвакуировали, только несколько классов увели на первый этаж. Были слышно какие-то звуки из шахты лифта. Спасатели быстро все проверили и уехали. Все продолжили учиться», — сообщил URA.RU очевидец. Из-за тревоги к школе приезжали две пожарные машины.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о пожарной тревоге, сработавшей в ТРЦ «Стрекоза». Сигнал оказался ложным, но посетителей торгового центра все-равно эвакуировали на улицу.
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