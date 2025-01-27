Сбежать от мужа или выселить из квартиры: бывшие силовики за деньги помогают решать проблемы тюменцев

В Тюмени бывшие сотрудники полиции и военные уходят в частную охрану и обещают за деньги помочь в решении проблем. Публикации об этом размещены на сайтах онлайн-сервисов бесплатных объявлений.
«Все наши сотрудники это профессионалы своего дела с большим опытом профильной работы. Мы стараемся предоставить максимально качественные услуги для наших клиентов, поэтому наша компания постоянно занимается улучшением уровня сервиса и улучшением уровня компетенции наших сотрудников. У нас работают бывшие сотрудники силовых ведомств, также в нашем штате находятся бывшие военнослужащие Министерства обороны РФ, представители спецназа ВДВ и других спецподразделений МО РФ», — указано в одном из объявлений.
Представители ЧОПа готовы организовать не только круглосуточную охрану своих клиентов. В перечне услуг — помощь в решении сложных проблем, семейных конфликтов, квартирных вопросов с заселением и выселением, обеспечение безопасности при срочном переезде от мужа или сожителя и т.д. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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