Прокуратура подключилась к пожару в частном доме Салехарда

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На месте ЧП работает прокурор Салехарда
На месте ЧП работает прокурор Салехарда Фото:

Проверка организована прокуратурой города Салехарда (ЯНАО) после пожара в частном доме по улице Дружинина. В окружном управлении ведомства сообщили, что на месте уже проводятся беседы с жильцами.

«Прокуратурой Салехарда по поручению прокуратуры автономного округа организована проверка по факту возгорания жилого дома 24 по улице Дружинина. Осуществляется координация экстренных служб и беседы с жильцами дома, пострадавшего от пожара», — сообщается в telegram-канале ведомства. На месте происшествия работает прокурор города Евгений Губкин и его заместитель.

Сообщение о пожаре поступило спасателям вечером 27 января. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. Из-за сильного ветра и кучности строений, загорелись и соседние постройки. Власти города организовали на месте ЧП мобильный пункт обогрева.

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Проверка организована прокуратурой города Салехарда (ЯНАО) после пожара в частном доме по улице Дружинина. В окружном управлении ведомства сообщили, что на месте уже проводятся беседы с жильцами. «Прокуратурой Салехарда по поручению прокуратуры автономного округа организована проверка по факту возгорания жилого дома 24 по улице Дружинина. Осуществляется координация экстренных служб и беседы с жильцами дома, пострадавшего от пожара», — сообщается в telegram-канале ведомства. На месте происшествия работает прокурор города Евгений Губкин и его заместитель. Сообщение о пожаре поступило спасателям вечером 27 января. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. Из-за сильного ветра и кучности строений, загорелись и соседние постройки. Власти города организовали на месте ЧП мобильный пункт обогрева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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