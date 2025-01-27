Прокуратура подключилась к пожару в частном доме Салехарда

Проверка организована прокуратурой города Салехарда (ЯНАО) после пожара в частном доме по улице Дружинина. В окружном управлении ведомства сообщили, что на месте уже проводятся беседы с жильцами.
«Прокуратурой Салехарда по поручению прокуратуры автономного округа организована проверка по факту возгорания жилого дома 24 по улице Дружинина. Осуществляется координация экстренных служб и беседы с жильцами дома, пострадавшего от пожара», — сообщается в telegram-канале ведомства. На месте происшествия работает прокурор города Евгений Губкин и его заместитель.
Сообщение о пожаре поступило спасателям вечером 27 января. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. Из-за сильного ветра и кучности строений, загорелись и соседние постройки. Власти города организовали на месте ЧП мобильный пункт обогрева.
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