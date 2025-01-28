28 января 2025

Сотни заключенных ЯНАО получили свидетельства о профессиональном образовании

© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденных обучают в ЯНАО по 14 специальностям
Осужденных обучают в ЯНАО по 14 специальностям Фото:

В 2024 году 385 осужденных, находившихся в ямальских местах лишения свободы, получили свидетельства о профессиональном образовании. Об этом сообщил омбудсмен ЯНАО Андрей Нестерук.

«Осужденные выходят на свободу с ценными трудовыми и профессиональными навыками, благодаря обучению по 14 специальностям. В 2024 году 385 осужденных получили свидетельства о профессиональном образовании», — написал Нестерук в своем telegram-канале.

Он также уточнил, что, благодаря их совместной работе с УФСИН России по ЯНАО, в ямальских колониях значительно улучшились условия содержания заключенных. Об этом свидетельствует количество обращений к омбудсмену на эту тему: в 2023 году их было 120, а в 2024 — всего 50.

Ранее URA.RU писало, что Нестерук посетил ИК-18 УФСИН в Харпе (ЯНАО). Эта колония известна в России под названием «Полярная сова». Омбудсмен обошел камеры пожизненных заключенных. На условия содержания ему никто не пожаловался.

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В 2024 году 385 осужденных, находившихся в ямальских местах лишения свободы, получили свидетельства о профессиональном образовании. Об этом сообщил омбудсмен ЯНАО Андрей Нестерук. «Осужденные выходят на свободу с ценными трудовыми и профессиональными навыками, благодаря обучению по 14 специальностям. В 2024 году 385 осужденных получили свидетельства о профессиональном образовании», — написал Нестерук в своем telegram-канале. Он также уточнил, что, благодаря их совместной работе с УФСИН России по ЯНАО, в ямальских колониях значительно улучшились условия содержания заключенных. Об этом свидетельствует количество обращений к омбудсмену на эту тему: в 2023 году их было 120, а в 2024 — всего 50. Ранее URA.RU писало, что Нестерук посетил ИК-18 УФСИН в Харпе (ЯНАО). Эта колония известна в России под названием «Полярная сова». Омбудсмен обошел камеры пожизненных заключенных. На условия содержания ему никто не пожаловался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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