Учеников Средней общеобразовательной школы №7 в Ноябрьске (ЯНАО) вывели на улицу, а к зданию подъехали пожарные машины. О внезапной эвакуации очевидцы сообщили в социальных сетях.
«Что-то происходит в МБОУ СОШ №7. Всех детей эвакуировали на улицу, приехало шесть пожарных машин», — сообщили в telegram-канале NSK.
В комментариях к посту сами школьники записали видео. «Все в порядке, мы живы», — отметили ученики СОШ №7.
Корреспондент URA.RU обратился в департамент образования ЯНАО. Там сообщили, что эвакуация произошла в рамках учений. «Сегодня единый день проведения тренировок по эвакуации образовательных учреждений в рамках недели Безопасная Арктика-2025», — сообщила пресс-служба депобразования.
Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) недавно произошла авария с системой отопления в СОШ №5, которая потребовала срочного вмешательства и планирования ремонтных работ. Эти инциденты подчеркивают важность проведения регулярных тренировок и учений по безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!