28 января 2025

В Ноябрьске эвакуировали школьников. Видео

Учения в школе Ноябрьска перепугали местных жителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьников вывели на улицу в Ноябрьске
Школьников вывели на улицу в Ноябрьске Фото:

Учеников Средней общеобразовательной школы №7 в Ноябрьске (ЯНАО) вывели на улицу, а к зданию подъехали пожарные машины. О внезапной эвакуации очевидцы сообщили в социальных сетях.

«Что-то происходит в МБОУ СОШ №7. Всех детей эвакуировали на улицу, приехало шесть пожарных машин», — сообщили в telegram-канале NSK.

В комментариях к посту сами школьники записали видео. «Все в порядке, мы живы», — отметили ученики СОШ №7.

Корреспондент URA.RU обратился в департамент образования ЯНАО. Там сообщили, что эвакуация произошла в рамках учений. «Сегодня единый день проведения тренировок по эвакуации образовательных учреждений в рамках недели Безопасная Арктика-2025», — сообщила пресс-служба депобразования.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) недавно произошла авария с системой отопления в СОШ №5, которая потребовала срочного вмешательства и планирования ремонтных работ. Эти инциденты подчеркивают важность проведения регулярных тренировок и учений по безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учеников Средней общеобразовательной школы №7 в Ноябрьске (ЯНАО) вывели на улицу, а к зданию подъехали пожарные машины. О внезапной эвакуации очевидцы сообщили в социальных сетях. «Что-то происходит в МБОУ СОШ №7. Всех детей эвакуировали на улицу, приехало шесть пожарных машин», — сообщили в telegram-канале NSK. В комментариях к посту сами школьники записали видео. «Все в порядке, мы живы», — отметили ученики СОШ №7. Корреспондент URA.RU обратился в департамент образования ЯНАО. Там сообщили, что эвакуация произошла в рамках учений. «Сегодня единый день проведения тренировок по эвакуации образовательных учреждений в рамках недели Безопасная Арктика-2025», — сообщила пресс-служба депобразования. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) недавно произошла авария с системой отопления в СОШ №5, которая потребовала срочного вмешательства и планирования ремонтных работ. Эти инциденты подчеркивают важность проведения регулярных тренировок и учений по безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...