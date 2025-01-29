29 января 2025

Жители Тюменского района второй день сидят без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Дата восстановления света не уточняется
Дата восстановления света не уточняется Фото:

Жители ДНТ и сел Тюменского района по Старому Тобольскому тракту второй день сидят без электричества. Свет отключился 29 января и до сих пор не восстановили. Об этом URA.RU рассказали сами жители.

«У нас родители живут в ДНТ Серебряный Бор в селе Мальково. Наш Старый Тобольский тракт уже вторые сутки без света. Обесточены почти 4 000 человек», — рассказали агентству местные жители.

Информацию URA.RU подтвердили в компании «Россети Тюмень». В справочной службе сообщили, что проблема действительно есть. Однако компания в данный момент прилагает все усилия для восстановления электроэнергии: на месте работает бригада электриков. Точную дату подачи света не уточняют.

Ранее URA.RU сообщало об отключении света в Тарманах. Электричество пропало из-за повреждения кабелей.

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Жители ДНТ и сел Тюменского района по Старому Тобольскому тракту второй день сидят без электричества. Свет отключился 29 января и до сих пор не восстановили. Об этом URA.RU рассказали сами жители. «У нас родители живут в ДНТ Серебряный Бор в селе Мальково. Наш Старый Тобольский тракт уже вторые сутки без света. Обесточены почти 4 000 человек», — рассказали агентству местные жители. Информацию URA.RU подтвердили в компании «Россети Тюмень». В справочной службе сообщили, что проблема действительно есть. Однако компания в данный момент прилагает все усилия для восстановления электроэнергии: на месте работает бригада электриков. Точную дату подачи света не уточняют. Ранее URA.RU сообщало об отключении света в Тарманах. Электричество пропало из-за повреждения кабелей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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