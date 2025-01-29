Жители Тюменского района второй день сидят без света

Жители ДНТ и сел Тюменского района по Старому Тобольскому тракту второй день сидят без электричества. Свет отключился 29 января и до сих пор не восстановили. Об этом URA.RU рассказали сами жители.
«У нас родители живут в ДНТ Серебряный Бор в селе Мальково. Наш Старый Тобольский тракт уже вторые сутки без света. Обесточены почти 4 000 человек», — рассказали агентству местные жители.
Информацию URA.RU подтвердили в компании «Россети Тюмень». В справочной службе сообщили, что проблема действительно есть. Однако компания в данный момент прилагает все усилия для восстановления электроэнергии: на месте работает бригада электриков. Точную дату подачи света не уточняют.
Ранее URA.RU сообщало об отключении света в Тарманах. Электричество пропало из-за повреждения кабелей.
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