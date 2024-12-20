В мэрии Тюмени прокомментировали отключение света в Тарманах

© Служба новостей «URA.RU»
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Света в Тарманах нет с 19 декабря
Света в Тарманах нет с 19 декабря Фото:

Отключение отопления и электроэнергии в Тюмени в нескольких домах в поселке Тарманы связано с повреждением двух кабелей. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.

«Аварийное отключение электроснабжения в районе улиц Газопромысловой, Академика Сахарова произошло в 22:00 19 декабря. Причина: повреждены оба кабеля. По состоянию на 9 утра 20 декабря привлечена лаборатория для поиска повреждения, начаты земляные работы. На период проведения восстановительных работ запущены три дизельно-генераторные установки, предоставленные Россети. Через них восстановлена работа канализационной насосной станции, котельной (таунхаусы на Академика Сахарова)», — сообщили в мэрии.

Там также отметили, что на данный момент все потребители получают электроснабжение от генераторов. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее агентство писало о том, жители нескольких домов в поселке Тарманы остались без света и тепла. Горожане жаловались на холод и невозможность приготовить пищу. Прокуратура начала проверку по данному факту. 

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Отключение отопления и электроэнергии в Тюмени в нескольких домах в поселке Тарманы связано с повреждением двух кабелей. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. «Аварийное отключение электроснабжения в районе улиц Газопромысловой, Академика Сахарова произошло в 22:00 19 декабря. Причина: повреждены оба кабеля. По состоянию на 9 утра 20 декабря привлечена лаборатория для поиска повреждения, начаты земляные работы. На период проведения восстановительных работ запущены три дизельно-генераторные установки, предоставленные Россети. Через них восстановлена работа канализационной насосной станции, котельной (таунхаусы на Академика Сахарова)», — сообщили в мэрии. Там также отметили, что на данный момент все потребители получают электроснабжение от генераторов. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Ранее агентство писало о том, жители нескольких домов в поселке Тарманы остались без света и тепла. Горожане жаловались на холод и невозможность приготовить пищу. Прокуратура начала проверку по данному факту. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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