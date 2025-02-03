В Тюмени 24 ветерана ВОВ станут почетными гражданами города

В Тюмени готовятся документы для принятия решения по установлению особого порядка присвоения звания «Почетный гражданин города». Это необходимо для того, чтобы такое звание могли носить все участники Великой Отечественной войны, которые проживают в муниципалитете. Сейчас насчитывается 24 ветерана, сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев.
«Я внес в Тюменскую городскую думу предложения по установлению особого порядка присвоения звания „Почётный гражданин города Тюмени“ ныне живущим участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов… Совместно с областным и городским Советами ветеранов мы готовим документы для рассмотрения и принятия решения о присвоении звания почётных граждан Тюмени 24 живущим в нашем городе участникам Великой Отечественной войны», — написал Афанасьев в своем telegram-канале.
Все необходимые документы будут подготовлены уже к 13 февраля. Мэр считает, что, если это решение примут, то оно станет историческим и особенным, так как сейчас идет год 80-летия Победы. Именно поэтому Афанасьев рассчитывает на поддержку депутатов.
В Тюменской области ветераны Великой Отечественной войны получат по 20 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты к празднованию 80-летия со Дня Победы. Деньги люди начнут получать с апреля.
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