03 февраля 2025

Тысячи «хвостов» рыб ценных пород выловили браконьеры в ЯНАО

В ЯНАО снизилось количество уголовных дел о браконьерстве в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении браконьеров в 2024 году возбуждено 13 уголовных дел
В отношении браконьеров в 2024 году возбуждено 13 уголовных дел Фото:

В ЯНАО в течение 2024 года браконьеры незаконно выловили более тысячи рыб ценных пород. Вместе с тем, по данным окружной прокуратуры, количество уголовных дел за незаконный вылов водных биологических ресурсов снизился в два раза (с 27 в 2023 году до 13 в 2024). О наиболее резонансных случаях браконьерства — в материале URA.RU.

Контрабанду рыбы в соседнюю республику предотвратила ФСБ

Федеральная служба безопасности провела операцию по задержанию контрабандистов из Лабытнанги, которые пытались переправить около трех тонн рыбы в Сыктывкар (республика Коми). Предварительный ущерб составил свыше 11,6 млн рублей. На данным момент против злоумышленников возбуждено административное дело.

Пыжьян из Приуральского района

В ноябре 2024 года на реке Собь сотрудниками Службы по охране биоресурсов был задержан рыбак со 150 «хвостами» пыжьяна. По предварительным оценкам, ущерб составил около 140 тыс. рублей. У рыбака изъят снегоход и орудия лова, а самого его ждет уголовное наказание.

ФСБ взяла браконьера из Надыма с поличным

Более 300 рыб ценных пород изъяла ФСБ у рыбака из поселка Ямбург Надымского района при задержании в апреле 2024 года. Среди них осетр сибирский, муксун, нельма, стерлядь. Причиненный ущерб превысил 7,4 млн рублей.

Одного осетра из Оби оценили в полмиллиона рублей

Рыбак из Салехарда рыбачил в январе 2024 года с помощью сетей. Случайно, среди его добычи оказался сибирский осетр, которого он решил не отпускать. На свою беду, он попался патрулю транспортной полиции и был задержан. По оценке правоохранителей, ущерб за вылов краснокнижного осетра составил 481 тысячу 368 рублей.

Запреты на вылов рыбы в ЯНАО

Рыболовство в ЯНАО регламентировано приказом Минсельхоза РФ от 30 октября 2020 года. Запреты разнятся по различным водным объектам и периодам. За нарушение правил можно получить административный штраф, а за добычу промысловых и краснокнижных видов рыб закон предусматривает уголовную ответственность.

Запрещается вылов рыбы:

  • осетр сибирский;
  • стерлядь;
  • нельма;
  • муксун;
  • таймень;
  • чир (щекур) — его можно ловить до пяти килограммов при наличии квоты.

Это далеко не все случаи браконьерства на Ямале в 2024 году. В 2023 году сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено 27 уголовных дел по статье 256 УК РФ. Изъято более семи тысяч рыб ценных пород.

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В ЯНАО в течение 2024 года браконьеры незаконно выловили более тысячи рыб ценных пород. Вместе с тем, по данным окружной прокуратуры, количество уголовных дел за незаконный вылов водных биологических ресурсов снизился в два раза (с 27 в 2023 году до 13 в 2024). О наиболее резонансных случаях браконьерства — в материале URA.RU. Контрабанду рыбы в соседнюю республику предотвратила ФСБ Федеральная служба безопасности провела операцию по задержанию контрабандистов из Лабытнанги, которые пытались переправить около трех тонн рыбы в Сыктывкар (республика Коми). Предварительный ущерб составил свыше 11,6 млн рублей. На данным момент против злоумышленников возбуждено административное дело. Пыжьян из Приуральского района В ноябре 2024 года на реке Собь сотрудниками Службы по охране биоресурсов был задержан рыбак со 150 «хвостами» пыжьяна. По предварительным оценкам, ущерб составил около 140 тыс. рублей. У рыбака изъят снегоход и орудия лова, а самого его ждет уголовное наказание. ФСБ взяла браконьера из Надыма с поличным Более 300 рыб ценных пород изъяла ФСБ у рыбака из поселка Ямбург Надымского района при задержании в апреле 2024 года. Среди них осетр сибирский, муксун, нельма, стерлядь. Причиненный ущерб превысил 7,4 млн рублей. Одного осетра из Оби оценили в полмиллиона рублей Рыбак из Салехарда рыбачил в январе 2024 года с помощью сетей. Случайно, среди его добычи оказался сибирский осетр, которого он решил не отпускать. На свою беду, он попался патрулю транспортной полиции и был задержан. По оценке правоохранителей, ущерб за вылов краснокнижного осетра составил 481 тысячу 368 рублей. Запреты на вылов рыбы в ЯНАО Рыболовство в ЯНАО регламентировано приказом Минсельхоза РФ от 30 октября 2020 года. Запреты разнятся по различным водным объектам и периодам. За нарушение правил можно получить административный штраф, а за добычу промысловых и краснокнижных видов рыб закон предусматривает уголовную ответственность. Запрещается вылов рыбы: Это далеко не все случаи браконьерства на Ямале в 2024 году. В 2023 году сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено 27 уголовных дел по статье 256 УК РФ. Изъято более семи тысяч рыб ценных пород.
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