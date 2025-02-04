Пролет станции можно будет увидеть в Тюмени на протяжении девяти дней
Жители Тюмени с 15 по 23 февраля смогут увидеть в небе пролет Международной космической станции. Об этом рассказали в «Роскосмосе».
«Жители Тюмени, готовы поднять головы выше? Для вас готов график пролета Международной космической станции. С 15 по 23 февраля ее видимость на ночном небе будет наилучшей», — сообщили в telegram-канале компании.
К примеру, 15 февраля лучшим временем для наблюдения станет промежуток с 04:46 до 04:52. Остальные ориентиры — на картинке.
В эти промежутки тюменцы смогут увидеть пролет МКС
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