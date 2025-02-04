Тюменцы получат шанс помахать рукой космонавтам МКС. Скрин

В Тюмени с 15 по 23 февраля будет видно пролет МКС
© Служба новостей «URA.RU»
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Пролет станции можно будет увидеть в Тюмени на протяжении девяти дней
Пролет станции можно будет увидеть в Тюмени на протяжении девяти дней Фото:

Жители Тюмени с 15 по 23 февраля смогут увидеть в небе пролет Международной космической станции. Об этом рассказали в «Роскосмосе».

«Жители Тюмени, готовы поднять головы выше? Для вас готов график пролета Международной космической станции. С 15 по 23 февраля ее видимость на ночном небе будет наилучшей», — сообщили в telegram-канале компании.

К примеру, 15 февраля лучшим временем для наблюдения станет промежуток с 04:46 до 04:52. Остальные ориентиры — на картинке.

В эти промежутки тюменцы смогут увидеть пролет МКС
В эти промежутки тюменцы смогут увидеть пролет МКС
Фото:

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Жители Тюмени с 15 по 23 февраля смогут увидеть в небе пролет Международной космической станции. Об этом рассказали в «Роскосмосе». «Жители Тюмени, готовы поднять головы выше? Для вас готов график пролета Международной космической станции. С 15 по 23 февраля ее видимость на ночном небе будет наилучшей», — сообщили в telegram-канале компании. К примеру, 15 февраля лучшим временем для наблюдения станет промежуток с 04:46 до 04:52. Остальные ориентиры — на картинке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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