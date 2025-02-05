Тюменцы раскупили почти все билеты на спектакль театра Todes

Гастролирующие театры часто выступают на сцене ДК «Нефтяник»
В Тюмени почти не осталось билетов на новый спектакль балета Todes Аллы Духовой «Инзэнайт». Такая информация указана на сервисе по продаже билетов.
«В новой постановке театра Аллы Духовой Todes картины великих художников оживают с помощью танца прямо на глазах у зрителей. Мероприятие состоится 28 февраля, свободных мест — 14», — указано на сайте.
Ранее мы писали, что тюменцы неохотно покупают на концерт музыкальной группы «Любэ». За два с небольшим месяца до мероприятия было распродано чуть больше четверти билетов.
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