05 февраля 2025

Тюменцы раскупили почти все билеты на спектакль театра Todes

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Гастролирующие театры часто выступают на сцене ДК «Нефтяник»
Гастролирующие театры часто выступают на сцене ДК «Нефтяник» Фото:

В Тюмени почти не осталось билетов на новый спектакль балета Todes Аллы Духовой «Инзэнайт». Такая информация указана на сервисе по продаже билетов.

«В новой постановке театра Аллы Духовой Todes картины великих художников оживают с помощью танца прямо на глазах у зрителей. Мероприятие состоится 28 февраля, свободных мест — 14», — указано на сайте.

Ранее мы писали, что тюменцы неохотно покупают на концерт музыкальной группы «Любэ». За два с небольшим месяца до мероприятия было распродано чуть больше четверти билетов.

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В Тюмени почти не осталось билетов на новый спектакль балета Todes Аллы Духовой «Инзэнайт». Такая информация указана на сервисе по продаже билетов. «В новой постановке театра Аллы Духовой Todes картины великих художников оживают с помощью танца прямо на глазах у зрителей. Мероприятие состоится 28 февраля, свободных мест — 14», — указано на сайте. Ранее мы писали, что тюменцы неохотно покупают на концерт музыкальной группы «Любэ». За два с небольшим месяца до мероприятия было распродано чуть больше четверти билетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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