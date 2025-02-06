Жители ЯНАО рассказали о минусах местных больниц

Ямальцы назвали минусы местных больниц и поликлиник. Они рассказали о негативном опыте в рамках опроса в социальных сетях.
«Минусы ямальских больниц и поликлиник, о которых рассказали жители региона в нашем опросе: не хватает узких специалистов. Врачи не знают, что такое гастрошунтирование, а анализы приходится переделывать», — сообщили в telegram-канале «Ямал. Округ белых ночей».
Пациенты Салехардской окружной клинической больницы рассказали, что при сдаче анализов их не принимают в другом городе: «Приезжаешь с ними в другой город, а там у врачей волосы шевелятся от таких показателей, приходится все заново делать». Также они отметили странный случай на приеме у гастроэнеторолога: «Пришла к гастроэнтерологу, говорю: „Была операция гастрошунтирование“, а врач в ответ: „Что это за операция такая?“.
В Центральной городской больнице и ее филиалах пациенты отмечают нехватку узких специалистов — эндокринолога, кардиолога и других. «Некоторые направления, можно сказать, на нуле. Физиолечение, чтобы попасть к эндокринологу, ждешь по 1,5–2 месяца».
Не хватает врачей также в городских поликлиниках Нового Уренгоя — нет гастроэнтеролога, поэтому ямальцы обращаются в платные клиники. «Невозможно записаться к узким специалистам, в городе два кабинета флюорографии, и уже два года оба не работают».
Корреспондент URA.RU обратился в департамент здравоохранения ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщало, о развитие телемедицины на Ямале. За 2024 год врачи провели более чем 53 тысячи онлайн-консультаций — это значительный шаг в улучшении доступности медицинских услуг, особенно в удаленных районах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!