Жители ЯНАО рассказали о минусах местных больниц

Ямальцам не хватает врачей в больницах Ноябрьска и Нового Уренгоя
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям ЯНАО не хватает узких специалистов
Жителям ЯНАО не хватает узких специалистов Фото:

Ямальцы назвали минусы местных больниц и поликлиник. Они рассказали о негативном опыте в рамках опроса в социальных сетях.

«Минусы ямальских больниц и поликлиник, о которых рассказали жители региона в нашем опросе: не хватает узких специалистов. Врачи не знают, что такое гастрошунтирование, а анализы приходится переделывать», — сообщили в telegram-канале «Ямал. Округ белых ночей».

Пациенты Салехардской окружной клинической больницы рассказали, что при сдаче анализов их не принимают в другом городе: «Приезжаешь с ними в другой город, а там у врачей волосы шевелятся от таких показателей, приходится все заново делать». Также они отметили странный случай на приеме у гастроэнеторолога: «Пришла к гастроэнтерологу, говорю: „Была операция гастрошунтирование“, а врач в ответ: „Что это за операция такая?“.

В Центральной городской больнице и ее филиалах пациенты отмечают нехватку узких специалистов — эндокринолога, кардиолога и других. «Некоторые направления, можно сказать, на нуле. Физиолечение, чтобы попасть к эндокринологу, ждешь по 1,5–2 месяца».

Не хватает врачей также в городских поликлиниках Нового Уренгоя — нет гастроэнтеролога, поэтому ямальцы обращаются в платные клиники. «Невозможно записаться к узким специалистам, в городе два кабинета флюорографии, и уже два года оба не работают».

Корреспондент URA.RU обратился в департамент здравоохранения ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, о развитие телемедицины на Ямале. За 2024 год врачи провели более чем 53 тысячи онлайн-консультаций — это значительный шаг в улучшении доступности медицинских услуг, особенно в удаленных районах.

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Ямальцы назвали минусы местных больниц и поликлиник. Они рассказали о негативном опыте в рамках опроса в социальных сетях. «Минусы ямальских больниц и поликлиник, о которых рассказали жители региона в нашем опросе: не хватает узких специалистов. Врачи не знают, что такое гастрошунтирование, а анализы приходится переделывать», — сообщили в telegram-канале «Ямал. Округ белых ночей». Пациенты Салехардской окружной клинической больницы рассказали, что при сдаче анализов их не принимают в другом городе: «Приезжаешь с ними в другой город, а там у врачей волосы шевелятся от таких показателей, приходится все заново делать». Также они отметили странный случай на приеме у гастроэнеторолога: «Пришла к гастроэнтерологу, говорю: „Была операция гастрошунтирование“, а врач в ответ: „Что это за операция такая?“. В Центральной городской больнице и ее филиалах пациенты отмечают нехватку узких специалистов — эндокринолога, кардиолога и других. «Некоторые направления, можно сказать, на нуле. Физиолечение, чтобы попасть к эндокринологу, ждешь по 1,5–2 месяца». Не хватает врачей также в городских поликлиниках Нового Уренгоя — нет гастроэнтеролога, поэтому ямальцы обращаются в платные клиники. «Невозможно записаться к узким специалистам, в городе два кабинета флюорографии, и уже два года оба не работают». Корреспондент URA.RU обратился в департамент здравоохранения ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, о развитие телемедицины на Ямале. За 2024 год врачи провели более чем 53 тысячи онлайн-консультаций — это значительный шаг в улучшении доступности медицинских услуг, особенно в удаленных районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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