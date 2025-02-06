«Наши дети мерзнут»: в детсаду Салехарда идет ремонт

Родители из Салехарда пожаловались на холод в детском саду — замерзают дети из «Мозаики», где сейчас идет ремонт теплообменного оборудования. В соцсетях сообщили, что детскую группу объединили с другой из-за ремонта, поэтому детям приходится сидеть на веранде.
«Наши дети мерзнут: детский сад „Мозаика“. Годовалые малыши посещают группу (веранду), где ужасный холод: веранда предназначена для прогулки — точно не для группы повседневного посещения! Какой раз уже закрывают группу №20, но никаких ремонтных работ там не производят. Почему не могут малышей перевести в сам сад, а не веранду где 10-15 градусов», — сообщили в группе «Подслушано в Салехарде».
Однако в комментариях другие родители не согласились с мнением анонимного автора. «Аноним, ты не побывал закрывать дверь в группу за собой, когда заходишь? Мы ходим в эту группу на веранде и претензий нет — прекрасные основные воспитатели и отличные педагоги, которые на замене! В группе как правило тепло, прохладно в „предбаннике“ из-за анонима, который не закрывает за собой двери», — сообщила Екатерина.
Корреспондент URA.RU обратился в детский сад «Мозаика». Сотрудник детсада сообщил, что официальный комментарий передаст департаменту образования. В администрации Салехарда агентству сообщили, что напряженная ситуация в детском саду возникла из-за поломки теплообменного аппарата и крыльчатки насоса.
«Администрацией детского сада было принято оперативное решение о переводе малышей группы №20 в группу №21. В группе 12 человек, с ними два педагога и младший воспитатель», — рассказал представитель мэрии.
По данным источника, перевод детей в основной корпус невозможен — там нет группы по возрасту, и дети могут буквально потеряться среди старших. На данный момент администрация детсада уже закупила батареи и термодатчики — работы по ремонту займут до двух недель.
Ранее родители из Салехарда жаловались на холод в детском саду «Синяя птица», где после капитального ремонта температура в помещениях не превышала 17 градусов. Мэр Салехарда Алексей Титовский договорился с подрядчиком о дополнительном утеплении детсада.
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