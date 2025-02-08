08 февраля 2025
07 февраля 2025

Тело пропавшего тюменского туриста нашли в Абхазии

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело туриста нашли в Рицинском ущелье
Тело туриста нашли в Рицинском ущелье Фото:

Житель Тюменской области пропал во время отдыха в Абхазии в конце января текущего года. С тех пор спасатели искали мужчину, но обнаружить тело удалось только 9 февраля.

«Тело жителя Тюменской области А. Берестнева обнаружено сегодня утром в районе 35 километра Рицинского ущелья. Поиски россиянина велись сотрудниками МЧС Абхазии и Рицинского национального реликтового парка», — сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

Предварительно, тюменец сорвался со скалы. Поиски пропавшего велись с 31 января 2025 года.

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Житель Тюменской области пропал во время отдыха в Абхазии в конце января текущего года. С тех пор спасатели искали мужчину, но обнаружить тело удалось только 9 февраля. «Тело жителя Тюменской области А. Берестнева обнаружено сегодня утром в районе 35 километра Рицинского ущелья. Поиски россиянина велись сотрудниками МЧС Абхазии и Рицинского национального реликтового парка», — сообщается на сайте пресс-службы ведомства. Предварительно, тюменец сорвался со скалы. Поиски пропавшего велись с 31 января 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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