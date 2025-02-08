Тело пропавшего тюменского туриста нашли в Абхазии

Тело туриста нашли в Рицинском ущелье
Житель Тюменской области пропал во время отдыха в Абхазии в конце января текущего года. С тех пор спасатели искали мужчину, но обнаружить тело удалось только 9 февраля.
«Тело жителя Тюменской области А. Берестнева обнаружено сегодня утром в районе 35 километра Рицинского ущелья. Поиски россиянина велись сотрудниками МЧС Абхазии и Рицинского национального реликтового парка», — сообщается на сайте пресс-службы ведомства.
Предварительно, тюменец сорвался со скалы. Поиски пропавшего велись с 31 января 2025 года.
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