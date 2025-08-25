Тюменцы не могут вернуться домой из-за границы

Рейс прибудет ночью 26 августа
Рейс из Антальи прибудет в Тюмень с опозданием на семь часов. Информация указана на сайте аэропорта Рощино.
«Анталья — Тюмень, „Уральские авиалинии“. Прилет по расписанию: 20:50. Расчетное время прибытия: 03:55», — следует из информации на онлайн-табло.
Также задержан вылет из Тюмени в Анталью 26 августа. Вместо 00:05 самолет покинет Тюмень в 03:10.
URA.RU направило запрос о причинах задержки в пресс-службу авиаперевозчика. Ответ ожидается.
Ранее агентство писало, что из Тюмени был на восемь часов задержан вылет в Сочи. Кроме того, отменились сразу три рейса в Санкт-Петербург.
