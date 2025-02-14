Родители возмутились, что дети-насильники продолжают ходить в школу в Петербурге

В Петербурге в одной из местных школ трое подростков совершили насильственные действия в отношении своего одноклассника, угрожая ножами. После того как информация о происшествии стала известна общественности, возле школы собрались возмущенные родители, требующие немедленных действий со стороны школьной администрации. Об этом сообщают «Осторожно, новости».
«Дети-насильники продолжают посещать школу. Их не собираются отчислять, а ситуацию изо всех сил пытаются замолчать, так как у них серьёзные родители. Дирекция школы помогает в этом, дети боятся ходить в туалет», — поделилась одна из матерей с «Осторожно, новости». Новость опубликована в telegram-канале. Родители утверждают, что администрация пытается скрыть инцидент и не предпринимает адекватных мер для наказания виновных.
Родители пострадавшего мальчика и другие обеспокоенные граждане написали обращения в различные инстанции, включая Следственный комитет, полицию, прокуратуру и даже губернатору города. Они настаивают на увольнении директора и заместителя директора школы, которые, по их мнению, не справляются с обеспечением безопасности учеников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.