Родители возмутились, что дети-насильники продолжают ходить в школу в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители утверждают, что администрация пытается скрыть инцидент
Родители утверждают, что администрация пытается скрыть инцидент Фото:

В Петербурге в одной из местных школ трое подростков совершили насильственные действия в отношении своего одноклассника, угрожая ножами. После того как информация о происшествии стала известна общественности, возле школы собрались возмущенные родители, требующие немедленных действий со стороны школьной администрации. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

«Дети-насильники продолжают посещать школу. Их не собираются отчислять, а ситуацию изо всех сил пытаются замолчать, так как у них серьёзные родители. Дирекция школы помогает в этом, дети боятся ходить в туалет», — поделилась одна из матерей с «Осторожно, новости». Новость опубликована в telegram-канале. Родители утверждают, что администрация пытается скрыть инцидент и не предпринимает адекватных мер для наказания виновных.

Родители пострадавшего мальчика и другие обеспокоенные граждане написали обращения в различные инстанции, включая Следственный комитет, полицию, прокуратуру и даже губернатору города. Они настаивают на увольнении директора и заместителя директора школы, которые, по их мнению, не справляются с обеспечением безопасности учеников.

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В Петербурге в одной из местных школ трое подростков совершили насильственные действия в отношении своего одноклассника, угрожая ножами. После того как информация о происшествии стала известна общественности, возле школы собрались возмущенные родители, требующие немедленных действий со стороны школьной администрации. Об этом сообщают «Осторожно, новости». «Дети-насильники продолжают посещать школу. Их не собираются отчислять, а ситуацию изо всех сил пытаются замолчать, так как у них серьёзные родители. Дирекция школы помогает в этом, дети боятся ходить в туалет», — поделилась одна из матерей с «Осторожно, новости». Новость опубликована в telegram-канале. Родители утверждают, что администрация пытается скрыть инцидент и не предпринимает адекватных мер для наказания виновных. Родители пострадавшего мальчика и другие обеспокоенные граждане написали обращения в различные инстанции, включая Следственный комитет, полицию, прокуратуру и даже губернатору города. Они настаивают на увольнении директора и заместителя директора школы, которые, по их мнению, не справляются с обеспечением безопасности учеников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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