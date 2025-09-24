Украина при поддержке Евросоюза сможет продолжать сражение с Россией, а также «вернуть всю свою территорию в прежних границах». С таким мнением выступил президент США Дональд Трампа после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам американского главы, он якобы ознакомился с ситуацией в военной и экономической сферах Киева и Москвы.
«После того как я познакомился с ситуацией в военной и экономической сферах Украины и России и полностью её понял, а также увидел экономические трудности, которые она вызывает у России. Я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах», — говорится в посте Трампа в соцсети Truth Social.
Президент США также посчитал, что «для Украины настало время действовать». Его сообщение заканчивается признанием, что Вашингтон продолжит поставлять оружие НАТО и позволит альянсу делать с поставками «все, что захочет».
Ранее президент Владимир Путин предостерег американского лидера Дональда Трампа от развязывания третьей мировой войны. Как объяснили эксперты URA.RU, Россия показала, что готова к любому сценарию на фоне провокаций Запада и конфликта на Украине, но Трампу дали возможность проявить рациональность и сделать встречный шаг, например, на следующей встрече лидеров в Москве. Глава государства также отмечал, что в России в последнее время заметно снизилась инфляция, что обошло прогнозы главных экономистов страны.
