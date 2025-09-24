По словам Трампа, НАТО сможет делать с оружием «все, что хочет»
Президент США Дональд Трамп подтвердил продолжение поставок американского вооружения альянсу НАТО. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
«Мы продолжим поставлять оружие НАТО. Чтобы оно делало с ним все, что хочет», — говорится в сообщении.
Ранее Трамп официально разрешил сбивать российские самолеты над территорией НАТО. Об этом он заявил в здании ООН в Нью-Йорке, куда прибыл на встречу с ним президент Украины Владимир Зеленский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!