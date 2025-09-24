Трамп подтвердил продолжение поставок американского вооружения альянсу НАТО

По словам Трампа, НАТО сможет делать с оружием «все, что хочет»
По словам Трампа, НАТО сможет делать с оружием «все, что хочет»

Президент США Дональд Трамп подтвердил продолжение поставок американского вооружения альянсу НАТО. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

«Мы продолжим поставлять оружие НАТО. Чтобы оно делало с ним все, что хочет», — говорится в сообщении. 

Ранее Трамп официально разрешил сбивать российские самолеты над территорией НАТО. Об этом он заявил в здании ООН в Нью-Йорке, куда прибыл на встречу с ним президент Украины Владимир Зеленский.

