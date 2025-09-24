В Харькове прогремело свыше 15 взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за взрывов в некоторых районах города пропало электричество
Из-за взрывов в некоторых районах города пропало электричество Фото:

В Харькове произошло больше 15 взрывов. Об этом сообщил глава Харьковской военной админитстрации Игорь Терехов.

«По предварительной информации, требующей уточнения, большинство из 16-ти прилетов пришлось на Холодногорский район города», — написал Терехов в своем telegram-канале. В некоторых районах города наблюдаются проблемы с электричеством.

Ранее ВС России улучшили положение в районах Купянска под Харьковом. Также улучшилось проложение в Кировске в Донецкой Народной Республике (ДНР). В этих населенных пунктах находятся военные подразделения группировки войск «Запад».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Харькове произошло больше 15 взрывов. Об этом сообщил глава Харьковской военной админитстрации Игорь Терехов. «По предварительной информации, требующей уточнения, большинство из 16-ти прилетов пришлось на Холодногорский район города», — написал Терехов в своем telegram-канале. В некоторых районах города наблюдаются проблемы с электричеством. Ранее ВС России улучшили положение в районах Купянска под Харьковом. Также улучшилось проложение в Кировске в Донецкой Народной Республике (ДНР). В этих населенных пунктах находятся военные подразделения группировки войск «Запад».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...