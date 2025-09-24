Трамп заявил, что для Украины настало время действовать

Дональд Трамп считает, что Киев именно сейчас должен предпринять решительные шаги
Дональд Трамп считает, что Киев именно сейчас должен предпринять решительные шаги
По мнению Вашингтона, для Украины настало время действовать на фоне «серьезных экономических проблем» России. Такое мнение озвучил президент США Дональд Трамп. При это глава государства опять не стал вдаваться в конкретику.

«[Президент Владимир] Путин и Россия столкнулись с серьезными экономическими проблемами. Сейчас настало время для Украины действовать. В любом случае я желаю успехов обеим странам. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы альянс мог использовать его по своему усмотрению (в рамках поддержки Киева — прим. URA.RU)», — заявление американского лидера опубликовано в его аккаунте в Truth Social.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупреждал, что ужесточение санкций против РФ может затруднить посредническую роль Вашингтона в урегулировании конфликта на Украине и привести к затягиванию боевых действий. Кроме того, в украинском руководстве уже высказывали опасения по поводу возможного снижения поддержки со стороны американских коллег и европейских партнеров на фоне дипломатической активности Москвы.

В конце лета министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что рост экономики в стране в этом году прогнозируется на уровне не менее 1,5%. По мнению Путина, сейчас сохранение макроэкономической стабильности — ключевой приоритет развития РФ. На протяжении последних лет государство удерживает позицию крупнейшей экономики в Европе, несмотря на санкционное давление со стороны коллективного Запада.

