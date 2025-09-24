По мнению Вашингтона, для Украины настало время действовать на фоне «серьезных экономических проблем» России. Такое мнение озвучил президент США Дональд Трамп. При это глава государства опять не стал вдаваться в конкретику.
«[Президент Владимир] Путин и Россия столкнулись с серьезными экономическими проблемами. Сейчас настало время для Украины действовать. В любом случае я желаю успехов обеим странам. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы альянс мог использовать его по своему усмотрению (в рамках поддержки Киева — прим. URA.RU)», — заявление американского лидера опубликовано в его аккаунте в Truth Social.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупреждал, что ужесточение санкций против РФ может затруднить посредническую роль Вашингтона в урегулировании конфликта на Украине и привести к затягиванию боевых действий. Кроме того, в украинском руководстве уже высказывали опасения по поводу возможного снижения поддержки со стороны американских коллег и европейских партнеров на фоне дипломатической активности Москвы.
В конце лета министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что рост экономики в стране в этом году прогнозируется на уровне не менее 1,5%. По мнению Путина, сейчас сохранение макроэкономической стабильности — ключевой приоритет развития РФ. На протяжении последних лет государство удерживает позицию крупнейшей экономики в Европе, несмотря на санкционное давление со стороны коллективного Запада.
