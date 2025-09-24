Трамп посчитал бессмысленными его хорошие отношения с Путиным в контексте СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп посчитал, что его хорошие отношения с Путиным ничего не значили для завершения конфликта на Украине
Трамп посчитал, что его хорошие отношения с Путиным ничего не значили для завершения конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Хорошие отношения президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям Вашингтона, ничего не значили для урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал сам американский политик после встречи с украинским главой Владимиром Зеленским.

«Мои отношения с Путиным ничего не значили для урегулирования украинского конфликта», — сказал Трамп перед журналистами в Белом доме. Цитату приводит агентство Reuters.

Ранее переменчивая позиция Дональда Трампа по отношению к России вызывала обеспокоенность у европейских дипломатов и украинских властей. После встречи с Владимиром Путиным на Аляске Трамп смягчил свою риторику по ряду вопросов, связанных с урегулированием конфликта на Украине, что привело к опасениям относительно возможного ослабления поддержки Киева со стороны США. В ночь на 24 сентября Трамп несколько изменил свою позицию, заявив, что поддерживает Украину на пути к «возвращению территорий».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хорошие отношения президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям Вашингтона, ничего не значили для урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал сам американский политик после встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. «Мои отношения с Путиным ничего не значили для урегулирования украинского конфликта», — сказал Трамп перед журналистами в Белом доме. Цитату приводит агентство Reuters. Ранее переменчивая позиция Дональда Трампа по отношению к России вызывала обеспокоенность у европейских дипломатов и украинских властей. После встречи с Владимиром Путиным на Аляске Трамп смягчил свою риторику по ряду вопросов, связанных с урегулированием конфликта на Украине, что привело к опасениям относительно возможного ослабления поддержки Киева со стороны США. В ночь на 24 сентября Трамп несколько изменил свою позицию, заявив, что поддерживает Украину на пути к «возвращению территорий».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...