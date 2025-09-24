Средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью регионами России

Средствами ПВО над пятью регионами России было уничтожено 19 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — рассказали в telegram-канале ведомства. БПЛА были перехвачены в период с19:00 до 23:00 (мск).
Атаки беспилотников на российские регионы участились в последние дни. Накануне, в ночь на 22 сентября, российские средства ПВО уже перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников в нескольких областях и над акваторией Черного и Азовского морей. Среди наиболее пострадавших регионов тогда были Ростовская, Белгородская области и Крым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.