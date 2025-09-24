Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, страдает депрессией. Об этом рассказал эксперт по языку жестов Илья Анищенко, который проанализировал позу Зеленского после его разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
«Поза Зеленского похожа на стадию депрессии, принятия, отсутствие желания сопротивляться, что-либо говорить», — сказал Анищенко. Его слова передает RT. Эксперт пришел к выводу, что Трамп занял твердую позицию и его сложно будет переубедить.
Ранее Зеленский говорил об ухудшения ситуации на фронте, а также заявлял о готовности к переговорам с президентами США и России. Украинские СМИ отмечают, что военное командование страны не раскрывает информацию о продвижении российских войск, что усиливает напряженность внутри руководства Украины.
