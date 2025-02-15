15 февраля 2025
14 февраля 2025

В тюменском ТРЦ произошло задержание с участием ОМОН. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ОМОН вывел тюменца в наручниках из ТРЦ
ОМОН вывел тюменца в наручниках из ТРЦ Фото:

В Тюмени в ТРЦ «Остров» ОМОН задержал мужчину. Из магазина он вышел уже в наручниках, сообщают очевидцы.

«Из ТРЦ „Остров“ в Тюмени… ОМОН вывел мужчину в наручниках… Его посадили в машину, увезли», — пишут тюменцы в telegram-канале «ЧП Тюмень».

По их словам, до задержания «он вел себя неадекватно». URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени в ТРЦ «Остров» ОМОН задержал мужчину. Из магазина он вышел уже в наручниках, сообщают очевидцы. «Из ТРЦ „Остров“ в Тюмени… ОМОН вывел мужчину в наручниках… Его посадили в машину, увезли», — пишут тюменцы в telegram-канале «ЧП Тюмень». По их словам, до задержания «он вел себя неадекватно». URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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