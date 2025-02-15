ОМОН вывел тюменца в наручниках из ТРЦ
В Тюмени в ТРЦ «Остров» ОМОН задержал мужчину. Из магазина он вышел уже в наручниках, сообщают очевидцы.
«Из ТРЦ „Остров“ в Тюмени… ОМОН вывел мужчину в наручниках… Его посадили в машину, увезли», — пишут тюменцы в telegram-канале «ЧП Тюмень».
По их словам, до задержания «он вел себя неадекватно». URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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